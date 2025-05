Кристиано взе решение за бъдещето, намалява драстично заплатата си

Суперзвездата на световния футбол Кристиано Роналдо е взел решение за бъдещето си. Както е известно, в момента 40-годишният нападател носи екипа на саудитския Ал Насър. Договорът му с арабския клуб обаче изтича през лятото. Наскоро се появиха информации, че ръководството на тима от Рияд е предложило на португалеца да удължи контракта си, но на този етап това не се случва и е много вероятно той да си събере багажа.

Според информация на „beIN Sports“ Кристиано Роналдо вече е решил какво ще прави, след като напусне Ал Насър. Португалецът иска да се завърне в отбора, от който тръгна за големия футбол – Спортинг Лисабон. Нападателят обаче ще трябва драстично да намали заплатата си, за да облече отново екипа на „лъвовете“. Самият той е готов на подобно действие, тъй като иска да завърши кариерата си на стадион „Жозе Алваладе“ в Лисабон.

🚨🇵🇹 Sporting CP are eyeing Cristiano Ronaldo as a replacement for Viktor Gyokeres this summer. The move is becoming a real possibility. Ronaldo wants to return, and Sporting are ready to welcome him back. He will be available for a free transfer this summer.



[@beINSPORTS_EN] pic.twitter.com/7hW8rk8e8g