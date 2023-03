Легенда на Ливърпул скъса Юнайтед от подигравки - не спря да повтаря "7" в ефир (ВИДЕО)

Карагър умишлено използва в коментара си числото "7", потваряйки го цели седем пъти. Целта, разбира се, бе да напомни резултата, с който Ливърпул разгроми Юнайтед. Освен това бившият защитник на "червените" си бе донесъл в студиото и популярната напитка "7-up", която стоеше пред него по време на живото предаване.

Карагър първо спомена числото 7, за да уточни коя дата е - 7 март. След това той попита колко би струвал футболистът на Борусия Дортмунд Джуд Белингам, като допусна, че вероятно цената трябва да започне със 7. Карагър вкара в разговора и отбора на Милан, който е 7-кратен шампион на Европа. А след това спомена, че пие "7-up".

Подигравките на Карагър по адрес на Юнайтед бързо обиколиха социалните мрежи и събраха както положителни, така и отрицателни реакции. Наставникът на Ливърпул Юрген Клоп бе далеч по-обран в коментара си след разгромната победа.

Going to take a long time for Man Utd to recover from that crushing defeat to Liverpool, Jamie Carragher is going to do his best to keep on reminding everyone. pic.twitter.com/jA2TtRUPik