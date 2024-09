Легендата на Рома последва съдбата на Жозе Моуриньо

Италианският гранд Рома уволни старши треньора на отбора Даниеле Де Роси, след като тимът остана без победа в първите си четири мача за сезона. Де Роси, който прекара почти две десетилетия при "вълците" като играч, пое поста на старши треньор през януари, след като Жозе Моуриньо беше уволнен. 41-годишният специалист изведе Рома до шесто място в Серия А и до полуфинал в Лига Европа, след което подписа удължаване на договора си до 2027 г.

Под ръководството на Де Роси Рома подсили атаката си с подписването на договори с Артьом Довбик , Матиас Суле и други през летния трансферен прозорец. Въпреки добрия старт и новите попълнения, "вълците" отбелязаха само два гола, записвайки загуба и три равенства от началото на кампанията си в Серия А, като Де Роси се разкайва за неспособността на отбора да създаде достатъчно шансове.

