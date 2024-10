Леверкузен и Аталанта не успяха да пречупят корави съперници и загубиха точки в Шампионска лига

Байер Леверкузен и Аталанта загубиха точки в Шампионска лига. "Аспирините" завършиха 1:1 срещу Брест в двубой от третия кръг на турнира. Флориан Виртц откри резултата в 24-тата минута, а до почивката Пиер Леес-Мелу изравни. Бергамаските от своя страна не успяха да пречупят Селтик и мачът приключи при нулево реми.

На стадион "Мунисипал ду Рудуру" възпитаниците на Шаби Алонсо стартираха по-активно. Натискът им логично бе материализиран от Виртц в средата на полувремето, на когото му подаде Хофман. 21-годишният германски национал преодоля съперниковия страж с хубав изстрел за 1:0. Домакините отговориха в 39-ата минута.

