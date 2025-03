Ливърпул оцеля по чудо срещу ПСЖ, а резерва сложи черешката на тортата за по-малко от минута

Ливърпул излъга Пари Сен Жермен на "Парк де Пренс" и постигна минимален успех с 1:0 в първия двубой между двата тима от осминафиналите на Шампионска лига. Френският гранд се спука да изтърва в хода на срещата, а вратарят на мърсисайдци Алисон блесна с куп намеси, за да се стигне до 87-ата минута, когато появилият се секунди по-рано Харви Елиът реализира единственото попадение в сблъсъка.

"Принцовете" натиснаха от самото начало. В 16-ата минута Дембеле проби по дясното крило и пусна към Невеш, чийто изстрел от удобна позиция излезе в аут. В средата на полувремето иначе хубаво попадение на Хвича Кварацхелия бе отменено заради тънка засада. Малко по-късно претенции на парижани за дузпа не бяха уважени. В 28-ата минута Алисон демонстрира рефлекс, за да спаси шут на Кварацхелия.

След 180 секунди бразилският страж пак трябваше да се намесва, за да спре Дембеле. Отбраната на английския колос просто не намираше решение за атаките на съперника. В 36-ата минута отново Алисон се оказа последна преграда за Хвича. През втората част статуквото се съхрани. Грузинският нападател не съумя да материализира нов шанс заради добра реакция на противниковия вратар.

Последва период на леко затишие, преди в 80-ата минута пак Алисон да е под светлината на прожекторите. Този път с хубав плонж при изстрел на Дезире Дуе. Коварен удар на Дембеле също не представляваше проблем за бразилеца. Противно на случващото се на терена, в 87-ата минута Ливърпул смълча "Парк де Пренс". Нунес се пребори за дълъг пас и отклони към Елиът, който шутира прецизно за 0:1 с първото си докосване до топката, тъй като се появи секунди по-рано на терена.

It took Harvey Elliot just 47 seconds to score against PSG after being substituted on. pic.twitter.com/sSYffo18An