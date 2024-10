Ливърпул потрепери срещу Брайтън в "Карабао Къп", Арсенал се разправи с Престън

Ливърпул и Арсенал продължават към 1/4-финалите на "Карабао Къп". Мърсисайдци постигнаха труден успех с 3:2 над Брайтън при визитата си на "Амекс", докато "артилеристите" имаха по-лесна задача срещу втородивизионния Престън, който размазаха с 3:0.

Фабиан Хюрцелер и Арне Слот бяха направили доста промени в титулярните си състави. "Чайките" първи можеха да поведат в 13-ата минута, когато Ярош спаси удар на излезлия сам срещу него Лампти. Гостите се активизираха и до края на първото полувреме пропуснаха няколко възможности.

ПРЕДИ ДНИ: "Осакатял" Арсенал не се даде на Ливърпул в голов трилър

В началото на втората част Гакпо откри резултата с мощен шут. Вратарят на Ливърпул пак блесна с намеса, за да избие удар с глава на Адингра. Собослай изтърва хубави шансове, преди Коди Гакпо да удвои аванса на отбора си. В 81-вата минута Брайтън наказа грешка в изнасянето на съперника, а точен бе Адингра. Малко по-късно Диас възстанови преднината от две попадения на мърсисайдци, които имаха злощастието да инкасират гол в 90-ата минута след удар на Тарик Лампти и рикошет в Куанса.

Арсенал пък тотално надигра Престън с 3:0. Габриел Жезус изведе "топчиите" напред в средата на първата част, а Итън Нванери удвои аванса с изключително красиво изпълнение в 33-тата минута. След почивката появилият се от скамейката Кай Хавертц сложи точка на спора. Възпитаниците на Микел Артета пропиляха още няколко изгодни ситуации.

ОЩЕ: Ливърпул остава без основен нападател, загадка и около единствения трансфер на Слот

Into the quarter-finals of the Carabao Cup ✊ pic.twitter.com/Kk9UaoaTRR