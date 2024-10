"Осакатял" Арсенал не се даде на Ливърпул в голов трилър

Арсенал и Ливърпул завършиха 2:2 в дербито от деветия кръг на Висшата лига. Букайо Сака откри резултата в деветата минута, а малко по-късно Върджил Ван Дайк изравни. До почивката Микел Мерино върна аванса на "артилеристите". В заключителната фаза на сблъсъка Мохамед Салах ознаменува по-добрата втора част на мърсисайдци с попадение, за да оформи крайния паритет.

Тимът на Микел Артета, който се бори със сериозни кадрови проблеми, а в хода на мача трябваше да замени принудително централните си защитници Юриен Тимбер и Габриел Магаляеш, заема третата позиция с 18 точки. Отборът на Арне Слот е втори с 22 пункта.

ОЩЕ ОТ ВИСШАТА ЛИГА: Дузпа в 92-рата минута закопа Юнайтед! Тотнъм се издъни, а Челси победи

The points are shared in the capital 👊 #ARSLIV pic.twitter.com/Tk461RVCfL

На "Емиратс" домакините стартираха отлично срещата. В деветата минута Сака овладя страхотен пас от Уайт, справи се с Робъртън и прониза Келехър за 1:0. Отговорът не закъсня. В 18-ата минута Ван Дайк се озова на точното място след центриране от корнер и възстанови паритета. "Топчиите" бяха по-активният тим до почивката, което се материализира в 43-тата минута.

Мерино засече центриране на Деклан Райс от пряк свободен удар и върна преднината на Арсенал. През втората част мърсисайдци показаха друго лице, подпомогнати от контузиите на централните защитници на домакините Тимбер и Магаляеш. Салах, Арнолд и Гравенберх опитаха късмета си, ала без успех. В 81-вата минута логичното все пак се случи. Мохамед Салах завърши добра атака на Ливърпул за 2:2.

ОЩЕ ОТ ВИСШАТА ЛИГА: Пак Холанд качи Ман Сити на върха в Англия! Вила изпусна победа в 96', но остава в топ 3 (резултати)

MO SALAH TIES THE GAME FOR LIVERPOOL!!



WHAT A BALL FROM TRENT ALEXANDER-ARNOLD TO FIND DARWIN NUNEZ, WHO ASSISTED SALAH 👏 pic.twitter.com/4DA8I0pv7i