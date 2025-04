Манчестър Сити бие шута на пословичен гуляйджия

Шампионът на Англия Манчестър Сити ще се раздели с пословичен гуляйджия през лятото. Става въпрос за 29-годишния ляв халф на „гражданите“ Джак Грийлиш. Това съобщиха медиите на Острова. Според информациите ръководството на „светлосините“ ще се опита да продаде полузащитника веднага, след като трансферният прозорец отвори. Към английския национал има сериозен интерес от страна на Астън Вила, Нюкасъл и Тотнъм.

Джак Грийлиш пристигна в Манчестър Сити през лятото на 2021 година от Астън Вила. Тогава „гражданите“ платиха 120 милиона евро за правата му като по този начин той се превърна в най-скъпата покупка в историята на тима. Със Сити халфът спечели три титли на Висшата лига, един път триумфира с ФА Къп, и по един път с Шампионска лига, Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство.

🚨 Aston Villa, Newcastle and Tottenham are all exploring moves to sign Jack Grealish from Man City.



(Source: Fichajes) pic.twitter.com/Ttv8HCWlao