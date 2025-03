Звезда на Сити „дави мъката“ от поредната контузия по баровете в Нюкасъл (ВИДЕО)

Една от големите звезди на Манчестър Сити се забърка в пореден скандал, след като бе сниман да излиза пиян от бар в английския град Нюкасъл. Става въпрос за 29-годишния офанзивен полузащитник на „гражданите“ - Джак Грийлиш. Английският национал обича да се забавлява като обикаля питейните заведения в страната и доста често става обект на подигравки в интернет заради неконтактното си поведение.

В момента Джак Грийлиш се възстановява от поредна контузия, която го извади от терените за неопределено време. Халфът обаче явно е решил да „удави мъката“ от травмата, която не му позволява да играе за тима на Пеп Гуардиола, като се „накваси“ порядъчно в бар в Нюкасъл. Той бе заснет от фен, който му поиска автограф. Грийлиш обаче не бе в състояние да обърне внимание на почитателя си, тъй като бе придържан от свой приятел, който набързо го вкара в миниван.

I get that you have a life outside football but our brother Jack Grealish isn’t helping himself with these constant drunk night outs while struggling with injuries pic.twitter.com/OoGHYGYGRZ