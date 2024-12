Манчестър Сити вади 200 милиона през зимния прозорец в опит да преодолее кризата

Ръководството на Манчестър Сити крои голям план за зимния трансферен прозорец. "Гражданите" ще се опитат да излязат от тежката криза, в която се намират последните седмици, с два големи трансфера през януари, пише британският вестник "The Times". Според информацията, от "Етихад" ще извадят "големите пачки", за да си осигурят поне две нови попълнения, които да подсилят отбора. Приоритет за Сити ще бъде привличането на още един полузащитник, тъй като халфовата линия страда от отсъствието на Родри.

Спадът във формата на Сити може да се обвърже с отсъствието на носителя на "Златната топка" - Родри. Откакто испанецът се контузи в края на септември, няма и следа от познатата игра на "гражданите", което подчертава ролята му в отбора. За съжаление на Пеп Гуардиола, обаче, Родри няма да се върне до края на сезона, тъй като е скъсал връзки на дясното си коляно. Това предизвиква ръководстово на Сити да предприеме спешни мерки в търсенето на негов заместник.

ОЩЕ: В опит да замени Родри: Манчестър Сити чупи трансферния си рекорд за 18-годишен талант

Според информацията на "The Times", Сити ще избира между Бруно Гимараеш от Нюкасъл Юнайтед и Мартин Субименди от Реал Сосиедад. Когото от двамата да изберат, "гражданите" ще трябва да платят поне 60 милиона на съответния клуб. Гимараеш е оценяван на 85 млн. евро от "Transfermarkt", а Субименди на 60 млн.

BREAKING:Sources Tell ESPN That Manchester City Will Go For Both Bruno Guimarães As Well As Martin Zubimendi In January To Save The Team's Season. pic.twitter.com/Jv4IECswPo

Още по-амбициозен изглежда планът за ново попълнение в предни позиции, защото там "гражданите" са се насочили към голямата звезда на Байер Леверкузен - Флориац Вирц. 21-годишният германец прави истински фурор през последните два сезона и "аспирините" няма да го пуснат да си тръгне лесно. Освен това, той е сред трансферните цели на редица отбори и Сити ще трябва да извади сериозна сума, за да го доведе на "Етихад". "Transfermarkt" оженява играча на 130 млн. евро.

ОЩЕ: Байерн се приближава към една от най-големите световни звезди

🚨 𝗡𝗘𝗪: One Etihad source has suggested that Manchester City may try their luck with a £100M+ offer for Florian Wirtz. 🇩🇪✍🏼



Leverkusen would prefer to sell to City in January if it meant him not joining Bayern Munich, which is the players ‘favourite.’ 🗣️



📰 via @RealTolmie pic.twitter.com/wEP5TC2ALi