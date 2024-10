Манчини безработен, но със 70 милиона по-богат след уволнението в Саудитска Арабия

Краткият престой на Роберто Манчини като треньор на националния отбор на Саудитска Арабия приключи безцеремонно след разочароваща серия. След като внезапно напусна ролята си в италианския национален отбор, Манчини си осигури договор с Футболната федерация на Саудитска Арабия, но времето му начело беше ограничено - и в крайна сметка незадоволително.

По време на своя мандат Манчини изведе "зелените соколи" в 18 мача, но резултатите бяха далеч от очакванията, поставени пред мениджър от неговата класа. След като отборът записа 6 поражения, 5 равенство и само 7 победи, критиките към стила му на управление се засилиха.

Освен темата за решението за раздяла с Манчини, се разразиха и дискусии около финансовите последици от уволнението му. Според информации на Острова Манчини ще получи изумителните 21,5 милиона паунда на година като компенсация.

On the 27th August 2023, Roberto Mancini signed a four-year deal with the Saudi national team worth £21.5M after tax A YEAR until 2027.



Sacked today, 1 year and 2 months in, he still has 2 years and 10 months on his contract.



That is £60.9M for zero work over the next 3 years. pic.twitter.com/T4mq5plyAs