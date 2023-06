Миг за историята: Моментът, в който Сити вдигна Ушатата (ВИДЕО)

Шампионският гол отбеляза Родри в средата на второто полувреме, а до края на мача Ромелу Лукаку изпусна две превъзходни ситуации, с които можеше да изравни.

С последния съдийски сигнал всички играчи на Манчестър Сити се затичаха по целия терен в див екстаз от постигнатия успех. Триумфът бе особено специален за Пеп Гуардиола, който чакаше дълго, за да вдигне отново Ушатата.

The moment that Manchester City won the Champions League for the first time in their history 🙌pic.twitter.com/zBW8FxTfJg