Требъл! Манчестър Сити доживя триумф в Шампионска лига (ВИДЕО)

Срещата започна открито, като в първите няколко минути Манчестър Сити упражни висока и агресивна преса в опит да притисне отбраната на Интер. "Нерадзурите" издържаха на началния натиск, а постепенно започнаха да поглеждат по-смело към противниковата врата. Не закъсняха и първите индивидуални грешки - Едерсон сбърка на три пъти в рамките на няколко минути, а след 25 минути игра Гуардиола призова играчите да се успокоят.

В 27-ата минута Ерлинг Холанд излезе на стрелкова позиция в наказателното поле на съперника, но ударът му бе в обсега на Андре Онана, който спаси. Малко по-късно дойде и първият сериозен удар за Гуардиола - Кевин де Бройне се контузи и бе принудително заменен от Фил Фодън в 35-ата минута. До почивката играта се накъса, а двата тима се прибраха в съблекалните при резултат 0:0.

