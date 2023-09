Легенда на Ювентус ще съди клуба, дарява парите за благотворителност

Леонардо Бонучи се оказа ненужен в състава на Юве и в последния ден на трансферния прозорец бе пратен в германския Унион Берлин. Опитният футболист обаче е категоричен, че италианският гранд е нарушил колективния трудов договор в страната, след като не е осигурил на играча задължителните условия за тренировки и подготовка. Това пък се е отразило негативно на Бонучи като е увредило личния и професионален имидж на защитника.

🚨 Leonardo Bonucci has decided to sue Juventus! 🤯



The Italian defender is taking legal action because he believes he was the victim of insufficient training and preparation conditions which caused professional and image damage.



(Source: Di Marzio) pic.twitter.com/wfnD1wgzWU