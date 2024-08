На 34 още го може! Чиро Имобиле поведе Бешикташ към разгром и Лига Европа (ВИДЕО)

Бешикташ се класира за същинската фаза на Лига Европа! "Черните орли" елиминираха Лугано с общ резултат 8:4 в плейофа. Първият двубой между двата отбора завърши 3:3, но на реванша в Истанбул турският гранд разпердушини съперника си с 5:1. Две от попаденията реализира 34-годишният Чиро Имобиле.

Италианският централен нападател откри резултата в седмата минута, възползвайки се от асистенция на бившия защитник на Уест Хям Артур Масуаку. В 59-ата минута Шкелким Влади възстанови паритета, с което единствено разяри възпитаниците на Джовани ван Бронкхорст. Пристигналият от Бенфика Рафа Силва асистира на Фернандеш, който отново изведе домакините напред.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!!!



A fantastic start for Beşiktaş, the lead through none other than Ciro Immobile! 🇹🇷🇪🇺⚽️pic.twitter.com/1VP4uqwOXt