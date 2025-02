Байерн е напред в Шампионска лига с гол в последната минута! Турци блестят за Бенфика

Байерн Мюнхен елиминира драматично Селтик на плейофите в Шампионска лига с попадение в последния възможен миг. На реванша на "Алианц Арена" Алфонсо Дейвис се оказа на точното място, за да добави топката в опразнената врата в четвъртата минута от добавеното време за крайното 1:1 и 2:1 за баварците в общия резултат. Преди това Николас-Герит Кюн бе извел гостите напред в 63-тата минута.

ALPHONSO DAVIES WINS IT FOR BAYERN MUNICH IN THE 90+3 MINUTE!!



AN INCREDIBLE ENDING AT THE ALLIANZ ARENA TO SEND BAYERN TO THE UCL ROUND OF 16 🤯 pic.twitter.com/apSjFpEx3h