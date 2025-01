Наказан за допинг се размечта: Искам да отида в клуб, който играе в Шампионска лига

Бившият френски национал Пол Погба направи любопитно изказване като сподели, че иска да премине в отбор, който играе в Шампионска лига. Както е известно, 31-годишният световен шампион от Мондиал'18 в момента изтърпява наказание, след като бе уличен в употреба на забранени стимуланти. Той даде положителен тест през август 2023-та като първоначално бе наказан за четири години. Впоследствие Арбитражният съд намали санкцията му на 18 месеца.

Наказанието на Погба вече е към своя край и той е готов да се завърне на терена. Това ще може да стане факт през месец март. В момента халфът е свободен агент, след като на 1 декември 2024 година Ювентус прекрати договора му. Интерес към услугите на французина не липсва като самият той призна, че вече е получил няколко интересни предложения, между които и от Русия. Той обаче иска да продължи кариерата си в отбор, който играе в Шампионска лига.

🚨🇫🇷 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Paul Pogba on his future: "There are discussions, interesting things! We always want to be in the best clubs." 🏆



"It’s finalizing. It’s happening, it’s happening. I can’t say more." 👀 (@AmineMaTue/@ActuFoot_) pic.twitter.com/pg7yLJbKia