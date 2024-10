Възкръсналият Пол Погба: Не съм измамник, завръщам се по-гладен (ВИДЕО)

Световният шампион с Франция от 2018 година Пол Погба ще може да излезе на терена отново през март 2025-а, защото Спортният арбитражен съд (КАС) намали наказанието му. Халфът даде интервю за Sky Sports News, в което заяви, че не е измамник, и ще се завърне по-гладен и по-мотивиран.

„Поемам отговорност за това, че съм взел добавката и не съм проверил три пъти, въпреки че е от професионален лекар. Ако трябва да бъда наказан, нямам нищо против, но в никакъв случай не трябва да е четири години. Ще приема 12 месеца", каза Погба относно намаляването на своето наказание.

🚨🇫🇷 Paul Pogba announces to ESPN: "For sure it's gonna be a new Pogba. For sure. Even better than before".



"More hungry and with more determination. I feel like a kid who wants to be a professional again. This is what drives me". pic.twitter.com/PUHXrVooyY