Не е Тони Кроос: Рекорд по успешни пасове падна на Евро 2024

Защитникът на Барселона показа добрата си форма още по време на сезона на клубно ниво. Тогава треньорът на каталунците Шави Ернандес реши да наложи Кристенсен в центъра на терена като дефанзивен халф. Датчанинът доказа колко му приляга позицията в центъра на терена, като постави рекорд по време на мача срещу Словения.

Кристенсен завърши мача със 100% успеваемост на пасовете си, като не сбърка нито едно от 89-те си подавания. Това се случва за първи път от Европейското първенство през далечната 1980 година.

