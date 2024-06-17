Webground
Днес 119 Вчера 76

Европейско първенство по футбол 2024: Пълна ТВ програма за ЕВРО мачовете в Германия

71440

Съдържание:

Европейското първенство по футбол в Германия ще се проведе от 14 юни до 14 юли 2024 година. Програмата на турнира започва с мач на домакина Германия срещу Шотландия от група А във вечерта на 14 юни. Големият финал пък ще се проведе на 14 юли в Берлин.

Евро 2024 по ТВ: Програма на всички мачове

Евро 2024 ще се излъчва пряко в каналите на Българската национална телевизия и Нова телевизия. Каналите, по които ще предават мачове от европейското първенство, са NOVA, DIEMA, DIEMA SPORT 3, БНТ 1 и БНТ 3. Вече е ясна и пълната телевизионна програма за Евро 2024:

Групова фаза Евро 2024 - отбори, мачове, играчи

ГРУПОВА ФАЗА - ЕВРО 2024

14.06.2024

15.06.2024

ОЩЕ: В "групата на смъртта" ще се разчистват стари сметки!

16.06.2024

17.06.2024

  • 16:00 часа: Румъния - Украйна (БНТ 1, БНТ 3)
  • 19:00 часа: Белгия - Словакия (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
  • 22:00 часа: Австрия - Франция (DIEMA, DIEMA SPORT 3)

18.06.2024

  • 19:00 часа: Турция - Грузия (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
  • 22:00 часа: Португалия - Чехия (БНТ 1, БНТ 3)

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Група F Евро 2024 - Роналдо, Португалия

19.06.2024

  • 16:00 часа: Хърватия - Албания (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
  • 19:00 часа: Германия - Унгария (БНТ 1, БНТ 3)
  • 22:00 часа: Шотландия - Швейцария (DIEMA, DIEMA SPORT 3)

20.06.2024

  • 16:00 часа: Словения - Сърбия (БНТ 1, БНТ 3)
  • 19:00 часа: Дания - Англия (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
  • 22:00 часа: Испания - Италия (NOVA, DIEMA SPORT 3 / БНТ 1, БНТ 3)

21.06.2024

  • 16:00 часа: Словакия - Украйна (БНТ 1, БНТ 3)
  • 19:00 часа: Полша - Австрия (БНТ 1, БНТ 3)
  • 22:00 часа: Нидерландия - Франция (DIEMA, DIEMA SPORT 3)

22.06.2024

  • 16:00 часа: Грузия - Чехия (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
  • 19:00 часа: Турция - Португалия (БНТ 1, БНТ 3)
  • 22:00 часа: Белгия - Румъния (БНТ 1, БНТ 3)

23.06.2024

  • 22:00 часа: Швейцария - Германия (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
  • 22:00 часа: Шотландия - Унгария (БНТ 1, БНТ 3)

24.06.2024

  • 22:00 часа: Албания - Испания (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
  • 22:00 часа: Хърватия - Италия (БНТ 1, БНТ 3)

25.06.2024

  • 19:00 часа: Нидерландия - Австрия (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
  • 19:00 часа: Франция - Полша (БНТ 1, БНТ 3)
  • 22:00 часа: Англия - Словения (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
  • 22:00 часа: Дания - Сърбия (БНТ 1, БНТ 3)

26.06.2024

  • 19:00 часа: Словакия - Румъния (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
  • 19:00 часа: Украйна - Белгия (БНТ 1, БНТ 3)
  • 22:00 часа: Грузия - Португалия (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
  • 22:00 часа: Чехия - Турция (БНТ 1, БНТ 3)

Турция Евро 2024

ЕЛИМИНАЦИОННА ФАЗА - ЕВРО 2024

29.06.2024

  • 19:00 часа: Първи осминафинал - Берлин (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
  • 22:00 часа: Втори осминафинал - Дортмунд (БНТ 1, БНТ 3)

30.06.2024

  • 19:00 часа: Трети осминафинал - Гелзенкирхен (БНТ 1, БНТ 3)
  • 22:00 часа: Четвърти осминафинал - Кьолн (NOVA, DIEMA SPORT 3)

01.07.2024

  • 19:00 часа: Пети осминафинал - Дюселдорф (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
  • 22:00 часа: Шести осминафинал - Франкфурт на Майн (БНТ 1, БНТ 3)

2.07.2024

  • 19:00 часа: Седми осминафинал - Мюнхен (БНТ 1, БНТ 3)
  • 22:00 часа: Осми осминафинал - Лайпциг (NOVA, DIEMA SPORT 3)

5.07.2024

  • 19:00 часа: Първи четвъртфинал - Щутгарт (БНТ 1, БНТ 3)
  • 22:00 часа: Втори четвъртфинал - Хамбург (NOVA, DIEMA SPORT 3)

6.07.2024

  • 19:00 часа: Трети четвъртфинал - Дюселдорф (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
  • 22:00 часа: Четвърти четвъртфинал - Берлин (БНТ 1, БНТ 3)

9.07.2024

  • 22:00 часа: Първи полуфинал - Мюнхен (NOVA, DIEMA SPORT 3)

10.07.2024

  • 22:00 часа: Втори полуфинал - Дортмунд (БНТ 1, БНТ 3)

14.07.2024

  • 22:00 часа: Финал - Берлин (NOVA, DIEMA SPORT 3 / БНТ 1, БНТ 3)

*Нова Броудкастинг Груп и Българската национална телевизия запазват правото си на промени в програмата при необходимост

Дата Час Мач ТВ Канали
14.06.2024 22:00 Германия 6:1 Шотландия NOVA, DIEMA SPORT 3, БНТ 1, БНТ 3
15.06.2024 16:00 Унгария 1:3 Швейцария DIEMA, DIEMA SPORT 3
15.06.2024 19:00 Испания 3:0 Хърватия БНТ 1, БНТ 3
15.06.2024 22:00 Италия 2:1 Албания DIEMA, DIEMA SPORT 3
16.06.2024 16:00 Полша 1:2 Нидерландия БНТ 1, БНТ 3
16.06.2024 19:00 Словения 1:1 Дания DIEMA, DIEMA SPORT 3
16.06.2024 22:00 Сърбия 0:1 Англия БНТ 1, БНТ 3
17.06.2024 16:00 Румъния - Украйна БНТ 1, БНТ 3
17.06.2024 19:00 Белгия - Словакия DIEMA, DIEMA SPORT 3
17.06.2024 22:00 Австрия - Франция DIEMA, DIEMA SPORT 3
18.06.2024 19:00 Турция - Грузия DIEMA, DIEMA SPORT 3
18.06.2024 22:00 Португалия - Чехия БНТ 1, БНТ 3
19.06.2024 16:00 Хърватия - Албания DIEMA, DIEMA SPORT 3
19.06.2024 19:00 Германия - Унгария БНТ 1, БНТ 3
19.06.2024 22:00 Шотландия - Швейцария DIEMA, DIEMA SPORT 3
20.06.2024 16:00 Словения - Сърбия БНТ 1, БНТ 3
20.06.2024 19:00 Дания - Англия DIEMA, DIEMA SPORT 3
20.06.2024 22:00 Испания - Италия NOVA, DIEMA SPORT 3, БНТ 1, БНТ 3
21.06.2024 16:00 Словакия - Украйна БНТ 1, БНТ 3
21.06.2024 19:00 Полша - Австрия БНТ 1, БНТ 3
21.06.2024 22:00 Нидерландия - Франция DIEMA, DIEMA SPORT 3
22.06.2024 16:00 Грузия - Чехия DIEMA, DIEMA SPORT 3
22.06.2024 19:00 Турция - Португалия БНТ 1, БНТ 3
22.06.2024 22:00 Белгия - Румъния БНТ 1, БНТ 3
23.06.2024 22:00 Швейцария - Германия DIEMA, DIEMA SPORT 3
23.06.2024 22:00 Шотландия - Унгария БНТ 1, БНТ 3
24.06.2024 22:00 Албания - Испания DIEMA, DIEMA SPORT 3
24.06.2024 22:00 Хърватия - Италия БНТ 1, БНТ 3
25.06.2024 19:00 Нидерландия - Австрия DIEMA, DIEMA SPORT 3
25.06.2024 19:00 Франция - Полша БНТ 1, БНТ 3
25.06.2024 22:00 Англия - Словения DIEMA, DIEMA SPORT 3
25.06.2024 22:00 Дания - Сърбия БНТ 1, БНТ 3
26.06.2024 19:00 Словакия - Румъния DIEMA, DIEMA SPORT 3
26.06.2024 19:00 Украйна - Белгия БНТ 1, БНТ 3
26.06.2024 22:00 Грузия - Португалия DIEMA, DIEMA SPORT 3
26.06.2024 22:00 Чехия - Турция БНТ 1, БНТ 3
29.06.2024 19:00 Първи осминафинал - Берлин DIEMA, DIEMA SPORT 3
29.06.2024 22:00 Втори осминафинал - Дортмунд БНТ 1, БНТ 3
30.06.2024 19:00 Трети осминафинал - Гелзенкирхен БНТ 1, БНТ 3
30.06.2024 22:00 Четвърти осминафинал - Кьолн NOVA, DIEMA SPORT 3
01.07.2024 19:00 Пети осминафинал - Дюселдорф DIEMA, DIEMA SPORT 3
01.07.2024 22:00 Шести осминафинал - Франкфурт на Майн БНТ 1, БНТ 3
02.07.2024 19:00 Седми осминафинал - Мюнхен БНТ 1, БНТ 3
02.07.2024 22:00 Осми осминафинал - Лайпциг NOVA, DIEMA SPORT 3
05.07.2024 19:00 Първи четвъртфинал - Щутгарт БНТ 1, БНТ 3
05.07.2024 22:00 Втори четвъртфинал - Хамбург NOVA, DIEMA SPORT 3
06.07.2024 19:00 Трети четвъртфинал - Дюселдорф DIEMA, DIEMA SPORT 3
06.07.2024 22:00 Четвърти четвъртфинал - Берлин БНТ 1, БНТ 3
09.07.2024 22:00 Първи полуфинал - Мюнхен NOVA, DIEMA SPORT 3
10.07.2024 22:00 Втори полуфинал - Дортмунд БНТ 1, БНТ 3
14.07.2024 22:00 Финал - Берлин NOVA, DIEMA SPORT 3, БНТ 1, БНТ 3

ОЩЕ: Стадионите, които ще приемат мачовете от Евро 2024

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ФУТБОЛ СВЯТ:

ЕВРО 2024 НА ЖИВО: Румъния - Украйна

Нидерландци се маскираха като местна легенда и забъркаха расистки скандал на Евро 2024 (СНИМКА)

Мбапе подкрепи Макрон: "Гласувайте, екстремистите са пред портите на властта" (ВИДЕО)

На мача Украйна - Румъния ще бъде забранено развяването на руски знамена

Синът на сръбския президент Вучич е участвал в боя с маси и столове на ЕВРО 2024 (ВИДЕО+СНИМКИ)

Австрия - Франция на Евро 2024: Кога и къде да гледаме мача?

Белгия - Словакия на Евро 2024: Кога и къде да гледаме мача?

"Пас към миналото": Италианецът, който спечели сърцата на феновете в Източен Лондон (ВИДЕО)

Румъния - Украйна на Евро 2024: Кога и къде да гледаме мача?

Мегазвездите на Англия потеглиха плахо на ЕВРО 2024 (ВИДЕО)

Етикети:

Предишна новина Предишна
Новините от днес
Следваща Следваща новина
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

ОЩЕ ОТ Футбол свят

"Пас към миналото": Италианецът, който спечели сърцата на феновете в Източен Лондон (ВИДЕО)
"Пас към миналото": Италианецът, който спечели сърцата на феновете в Източен Лондон (ВИДЕО)
Румъния - Украйна на Евро 2024: Кога и къде да гледаме мача?
Румъния - Украйна на Евро 2024: Кога и къде да гледаме мача?
Мегазвездите на Англия потеглиха плахо на ЕВРО 2024 (ВИДЕО)
Мегазвездите на Англия потеглиха плахо на ЕВРО 2024 (ВИДЕО)
Куман се въплъти в Йоахим Льов - бръкна си в носа, а после си облиза пръста (ВИДЕО)
Куман се въплъти в Йоахим Льов - бръкна си в носа, а после си облиза пръста (ВИДЕО)
Гол на Ериксен не стигна на Дания: Словения наказа "червения динамит" (ВИДЕО)
Гол на Ериксен не стигна на Дания: Словения наказа "червения динамит" (ВИДЕО)
Сърбия – Англия: Кога и къде да гледаме сблъсъка на Евро 2024? (ВИДЕО)
Сърбия – Англия: Кога и къде да гледаме сблъсъка на Евро 2024? (ВИДЕО)
Гакпо приложи наученото от Клоп - ако не се казваш Меси или Роналдо, трябва да браниш!
Гакпо приложи наученото от Клоп - ако не се казваш Меси или Роналдо, трябва да браниш!
Бой с маси и столове преди мача Сърбия - Англия на ЕВРО 2024 (ВИДЕО)
Бой с маси и столове преди мача Сърбия - Англия на ЕВРО 2024 (ВИДЕО)
Отсвирен от Юнайтед и ас на Ливърпул спасиха Нидерландия на ЕВРО 2024! (ВИДЕО)
Отсвирен от Юнайтед и ас на Ливърпул спасиха Нидерландия на ЕВРО 2024! (ВИДЕО)
Словения – Дания: Кога и къде да гледаме срещата от група „С“ на Евро 2024?
Словения – Дания: Кога и къде да гледаме срещата от група „С“ на Евро 2024?
Полша – Нидерлания: Кога и къде да гледаме мача на Евро 2024? (ВИДЕО)
Полша – Нидерлания: Кога и къде да гледаме мача на Евро 2024? (ВИДЕО)
Кървав инцидент преди мач от ЕВРО 2024: Простреляха мъж в Хамбург (ВИДЕО)
Кървав инцидент преди мач от ЕВРО 2024: Простреляха мъж в Хамбург (ВИДЕО)

Интервю

Още
Хората наказаха политиците, но и вот наесен е възможен: Анализ на Светлин Тачев (ВИДЕО)

Хората наказаха политическия елит след серията от предсрочни...

Студио Actualno
Виж още
Последни
ЕВРО 2024 НА ЖИВО: Румъния - Украйна
ЕВРО 2024 НА ЖИВО: Румъния - Украйна

Националните отбори на Румъния и Украйна излизат днес един срещу друг в първия си мач на Европейското първенство по футбол в Германия. Двубоят...

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Европейско първенство по футбол 2024: Пълна ТВ програма за ЕВРО мачовете в Германия
Европейско първенство по футбол 2024: Пълна ТВ програма за ЕВРО мачовете в Германия

Съдържание: 1Евро 2024 по ТВ: Програма на всички мачове 2ГРУПОВА ФАЗА - ЕВРО 2024 17.06.2024 18.06.2024 19.06.2024 20.06.2024 21.06.2024 22.06.2024 23.06.2024 24.06.2024 25.06.2024 26.06.2024 3ЕЛИМИНАЦИОННА...

НАЙ-ПОПУЛЯРНИ
Как да изгоним котките от двора
Как да изгоним котките от двора

Котките са изключително любопитни и активни същества, които често търсят храна, подслон или просто нови места за игра. Ако сте се сблъскали с проблема...