Европейско първенство по футбол 2024: Пълна ТВ програма за ЕВРО мачовете в Германия

Европейското първенство по футбол в Германия ще се проведе от 14 юни до 14 юли 2024 година. Програмата на турнира започва с мач на домакина Германия срещу Шотландия от група А във вечерта на 14 юни. Големият финал пък ще се проведе на 14 юли в Берлин.

Евро 2024 по ТВ: Програма на всички мачове

Евро 2024 ще се излъчва пряко в каналите на Българската национална телевизия и Нова телевизия. Каналите, по които ще предават мачове от европейското първенство, са NOVA, DIEMA, DIEMA SPORT 3, БНТ 1 и БНТ 3. Вече е ясна и пълната телевизионна програма за Евро 2024:

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