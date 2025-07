Ненужен в Юнайтед отказа саудитските милиони от отбора на Кристиано Роналдо

Ненужен в Манчестър Юнайтед е отказал да подсили отбора на Кристиано Роналдо – Ал Насър. Става въпрос за офанзивния футболист на „червените дяволи“ Алехандро Гарначо. 21-годишният не попада в плановете на мениджъра на английския гранд Рубен Аморим и поради тази причина шефовете на клуба го уведомиха, че е свободен да си търси нов отбор, в който да продължи кариерата си.

Към Гарначо имаше сериозен интерес от страна на саудитския Ал Насър. Ръководството на арабския дори проведе първоначални разговори с аржентинския национал, на които той е получил доста примамливо предложение, за да подпише с тима. Гарначо обаче е отказал саудитските милиони. Основната причина е, че той иска да продължи кариерата си в Европа и няма намерение да подписва с отбор извън Стария континент.

🚨🇬🇧 Alejandro Garnacho’s plan remains clear, he wants to continue in Premier League this summer.



His chapter at Manchester United is closed but he wants to stay in Premier League. pic.twitter.com/Ei0DNShg9b