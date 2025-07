Мениджърът на Ливърпул с емоционално послание след трагичната смърт на Диого Жота (ВИДЕО)

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот все още не може да се отърси от новината за трагичната смърт на нападателя на тима Диого Жота. Както е известно, португалският национал загина в катастрофа миналата седмица на едва 28-годишна възраст. Кончината на офанзивния футболист потопи в скръб света на футбола като много от неговите бивши и настоящи съотборници изказаха своите съболезнования на близките и семейството на Жота.

Арне Слот говори пред клубните канали на Ливърпул като сподели, че Диого Жота е бил страхотен футболист, но най-вече страхотен човек. Той бе категоричен, че всички в английския клуб са ценили високо нападателя заради неговите човешки качества.

“We’ll always carry him with us" ❤️



Arne Slot with a heartfelt tribute to Diogo Jota.