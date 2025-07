Бившият президент на ФИФА изригна: Загубихме футбола в полза на Саудитска Арабия

Бившият президент на световната футболна централа ФИФА – Сеп Блатер изригна остро срещу навлизането на саудитските милиони в любимия на милиарди по света спорт. Той говори пред германската телевизия „ntv” като бе категоричен, че европейците са предложили футбола на арабите, а те са го взели без да се замислят. 89-годишният швейцарец също така разкритикува ФИФА, че не взима никакви мерки срещу това.

Както е известно, в последните години Саудитска Арабия започна да прави огромни инвестиции във футбола, а също така да привлича и едни от най-големите звезди благодарение на безграничния финансов капитал, с който разполага.

