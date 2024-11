Неочаквани герои носят успеха на Франция над Италия, Белгия се издъни в Лига на нациите

Франция постигна категоричен успех с 3:1 срещу Италия на "Сан Сиро" в двубой от последния кръг на груповата фаза на Лигата на нациите. В герои за "петлите" се превърнаха реализиралият две попадения Адриен Рабио и Люка Дин, който се отчете с две асистенции и след негов удар вратарят Гулиелмо Викарио си отбеляза автогол.

Почетното попадение за "Скуадра Адзура" реализира Андреа Камбиасо. Така възпитаниците на Дидие Дешан оглавиха групата с 13 точки, колкото има и тимът на Лучано Спалети, но французите са с по-добра голова разлика. Белгия и Израел, които завършиха 1:1, финишират с по 4 пункта - съответно на трета и четвърта позиция.

"Петлите" стартираха по-силно срещата и откриха резултата още във втората минута. Рабио засече центриране на Люка Дин и матира Викарио. В 17-ата минута Гендузи пропусна от хубава позиция. В 33-тата минута Дин стреля от пряк свободен удар. Топката срещна гредата и рикошира в стража на Италия преди да се оплете в мрежата за 0:2.

Само 180 секунди по-късно Димарко пусна остър пас към наказателното поле, засечен от Камбиасо, който намали изоставането на "Скуадра Адзура". След почивката Нкунку тества уменията на противниковия вратар, който се справи. В 66-ата минута обаче Гулиелмо Викарио нямаше какво да стори, когато Дин и Рабио отново комбинираха, за да може халфът да реализира втория си гол в мача.

В другия двубой от групата Израел изненада Белгия с минималното 1:0 на неутрален терен в унгарската столица Будапеща. Единственото попадение в срещата реализира Ядрен Шуа в 87-ата минута, възползвайки се от грешка в отбраната на "червените дяволи". Двата отбора пропуснаха по няколко 100%-ови голови положения, а израелците уцелиха и греда.

Israel leave it LATE to get the winner against Belgium in their UEFA Nations League clash 🇮🇱🇧🇪 pic.twitter.com/uqY9dirUx4