Нидерландец си вкара най-бързия автогол в историята на Европейските първенства (ВИДЕО)

Фланговият състезател на Нидерландия прониза собствената си мрежа още в шестата минута на срещата с Австрия. Крилото на Борусия опита да избие топката след остро центриране в наказателното поле на „лалетата“, но вместо това матира стража Барт Вертбруген, който нямаше какво да направи.

Donyell Malen's own goal after 5 minutes and 38 seconds against Austria is the:



◉ Fastest EUROs own goal

◉ First EUROs own goal scored by the Netherlands

◉ First EUROs own goal scored for Austria



