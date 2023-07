Няма спирка: Арда Гюлер "унищожи" Валверде с брутален финт (ВИДЕО)

На последната тренировка на Реал Мадрид Арда Гюлер бе заснет как буквално унижава Федерико Валверде. Талантливият футболист хитро успя да прекара топката между краката на уругваеца, а Валверде и още един играч на "кралете" се хванаха за главите, невярващи на очите си.

Трябва да се отбележи, че някои потребители в мрежата се усъмниха дали Арда Гюлер е играчът на въпросното видео, набиращо все по-голяма популярност. Въпреки това добрите изяви на Гюлер са факт, като той впечатли с техниката си и в предходни тренировки.

Арда Гюлер бе напът да се присъедини към Барселона, но в последния момент Реал го отмъкна. Неговият трансфер предизвика и скандал, след като се появиха информации, че бащата на Гюлер е прибрал 15 млн. евро от сделката.

What kubo Dems nor do for training grounds, Arda Guler ur time go reach 😂😂pic.twitter.com/GRmEjNcPZo