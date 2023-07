Спечели битката с Барса: Реал Мадрид обяви трансфера на турски вундеркинд

Гюлер ще подпише договор за шест години с Реал Мадрид. Според слуховете „белия балет“ е платил 20 милиона евро за един от най-големите таланти в световния футбол, като Фенербахче ще получи 20 процента от евентуална следваща продажба на младия състезател. Очакваше се Гюлер да остане още една година във Фенербахче под наем, но в крайна сметка е взето решение той да се присъедини към „кралете“ веднага.

OFFICIAL: Arda Güler joins Real Madrid on permanent deal from Fenerbahçe, club statement confirms ⚪️✨🇹🇷



2005 born Turkish top talent will sign until June 2029.



Arda will join Real immediately, not in 2024. pic.twitter.com/IHmxQdDsOa