Ново правило във футбола: Съдиите ще показват син картон

Той ще служи за изваждане от терена на даден състезател за 10 минути заради грубо нарушение и агресия към съдията. След това санкционираният футболист ще се върне в игра. Ако провинилият се получи два сини картона или син и жълт картон по време на среща, той ще бъде окончателно отстранен от игра, съобщава британският вестник The Telegraph.

Според вестника първите опити за прилагане на нововъведението могат да бъдат още през лятото, като е възможно дебютът на картона да се осъществи в турнира за ФА Къп. В началото ще бъде експеримент и ако се окаже успешен, ще бъде въведен във всички турнири.

New football rule:



It will serve to expel players for 10 minutes, in case of fouls or disagreements with referee decisions.



What do you think about this new rule?



Red, yellow and blue card.



Football changed forever pic.twitter.com/kD9w4vDLkX