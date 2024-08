Жозе Моуриньо захапа Галатасарай и предизвика скандал още след първия кръг в Турция (ВИДЕО)

Старши треньорът на Фенербахче Жозе Моуриньо даде пресконференция преди реванша на "жълтите канарчета" срещу Лил от третия квалификационен кръг на Шампионска лига. Специалния се изяви в неподражаемия си стил и се оплака от двоен аршин, който се прилага към него и наставника на Галатасарай Окан Бурук.

"Едно нещо, в което съм сигурен, е, че треньорът на Галатасарай Окан Бурук не вижда картон, когато влезе на 4 метра навътре в терена, но аз виждам картон още преди да съм минал и 1 метър. Или когато играч удари противника си в лицето, играчът може да не види картон. Виждал съм ги тези неща", заяви Моуриньо.

José Mourinho arguing with the referee and getting a yellow card, 15 minutes into his Turkish Super Lig debut.



This will be a long season😂pic.twitter.com/pUYxH6RQfd