Пече се голям трансфер: Звезда се завръща безплатно в Манчестър Сити

5-кратният шампион на Висшата лига с Манчестър Сити - Илкай Гюндоган е близо до завръщане в редиците на "гражданите". Германецът с турски корени по всяка вероятност ще напусне Барселона със свободен трансфер, защото не попада в плановете на новия мениджър Ханзи Флик. Наставникът на английския колос - Пеп Гуардиола, вече е дал съгласие за осъществяване на сделката.

Източник на новината е авторитетният журналист Фабрицио Романо, според когато Гюндоган е готов да се завърне с краткосрочен договор на „Етихад“, въпреки че има солидни финансови предложения от страна на клубове от Саудитска Арабия и Катар.

Гюндоган подписа със Сити през лятото на 2016 г. с трансфер от Борусия Дортмунд на стойност 27 млн. евро. С "небесносиния" екип той стана шампион на Англия 5 пъти, спечели и Шампионската лига, 2 пъти ФА Къп, 3 Купата на лигата и 3 Къмюнити Шийлд. През 2023 година премина в Барселона, а в следващите дни ще реши окончателно дали ще се върне при "гражданите".

🚨🔵 Understand Barcelona have 100% decided to let Ilkay Gündogan leave for free.



Manchester City are working on details of the deal with Gündogan’s agent now in UK to get the comeback done.



As revealed earlier, Pep Guardiola said YES. ✅



Up to Gündo’s green light ⏳ #MCFC pic.twitter.com/RZL1f1R7DT