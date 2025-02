Пеп след отпадането от Реал: В миналото бяхме изключителни, но вече не

Мениджърът на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола бе изключително разочарован от отпадането на неговия тим от Шампионска лига. Както е известно, „гражданите“ напуснаха турнира след две поредни поражения от Реал Мадрид в плейофната фаза на надпреварата. Гуардиола сподели, че в миналото неговият тим е бил изключителен на терена, но вече не. Испанският специалист също така начерта целите пред английския отбор до края на настоящия сезон.

Пеп допълни, че не е сега времето да се правят заключения, тъй като те ще бъдат прибързани. Гуардиола бе категоричен, че тимът му трябва да се концентрира в турнира за ФА Къп, както и във Висшата лига, където целта е място в Топ 4, което да гарантира участие в Шампионска лига и през следващата кампания.

Pep Guardiola: "With time, the team and the club is going to accept what it is but now we have 13, 14 games for the Premier League to try next season to be here, and to improve. Nothing is eternal, we've been unbelievable, and we have to try to get better from today..." #mancity pic.twitter.com/3MxcErzgRc