Почина един от най-легендарните треньори в световния футбол

Един от най-легендарните треньори в световния футбол - Мирча Луческу, почина на 80-годишна възраст. Емблематичният румънец почина след тежки последици от сърдечни заболявания. Той получи повтарящи се епизоди на аритмия, а тези нарушения на сърдечния ритъм са се обостряли прогресивно, което наложи многократни лекарски интервенции. Накрая бе поставен и вътрешен сърдечен дефибрилатор, който да стабилизира състоянието му, но преди дни Луческу получи миокарден инфаркт, а днес окончателно загуби битката за живота си.

Почина великият треньор Мирча Луческу

Мирча Луческу е изключително успешно име в треньорската професия във футбола. Той има над 35 спечелени трофея, като вдига и Купата на УЕФА през 2009 година с отбора на Шахтьор Донецк. Многократен шампион на Украйна и носител на Купата на страната с украинския тим, като превръща Шахтьор в европейска сила. Той печели и множество отличия с румънския Динамо Букурещ, а освен това работи успешно в няколко различни държави.

Работи много успешно с бразилски таланти, като успява да развие звезди като Вилиан, Фернандиньо, Дъглаш Коща. В над 40-годишната си треньорска кариера застава начело и на отбори като Интер, Галатасарай, Бешикташ, Зенит Санкт Петербург, Динамо Киев, както и националните отбори на Турция и на Румъния. До сетния си дъх той бе начело на румънския национален отбор, но след получената аритмия на 29 март се оттегли от поста.

Поклон пред паметта му!