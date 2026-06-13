Спорт:

България с впечатляваща победа в Лигата на нациите - подчини Аржентина и направи важна крачка в турнира!

13 юни 2026, 23:41 часа 192 прочитания 0 коментара
Снимка: БФ Волейбол
България с впечатляваща победа в Лигата на нациите - подчини Аржентина и направи важна крачка в турнира!

Мъжкият национален отбор по волейбол на България постигна впечатляваща победа над Аржентина в трети мач от Лигата на нациите! Сребърните медалисти от Световното първенство през 2025 г. показаха характер и стабилна игра, за да надиграят съперника с 3:1 (23:25, 25:23, 25:15, 25:23) и да запише важен успех в турнира. Това е втора победа от три мача за "лъвовете" - след загубата от Белгия и победата над Иран.

Очаквайте подробности!

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Национален отбор по волейбол Лига на нациите по волейбол
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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