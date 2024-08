Преди мач от Шампионска лига: Арестуваха двама пияни съдии заради кражба на пътен знак

Двама футболни съдии са били задържани в полския град Люблин рано сутринта във вторник заради твърдения, че са откраднали пътен знак, докато са били под въздействието на алкохол. И двамата е трябвало да работят в стаята на видеоасистент съдията (VAR) по време на квалификационния мач за Шампионската лига между Динамо Киев и Рейнджърс, който завърши с равенство 1:1, но са били заменени. Мачът се проведе в Полша вместо в Киев поради руската инвазия в Украйна.

Полицията ги задържала около 2:00 часа през нощта и ги отвела в център за отрезвяване, след като установява, че Бартош Франковски и Томаш Мусиал са в нетрезво състояние с над 1,5 промила алкохол в кръвта. Полската футболна асоциация заяви в изявление, че ще направи оценка на инцидента и ще прекрати договорите на двамата съдии, ако твърденията се потвърдят. Двамата се извиниха за инцидента. Франковски добави, че поведението му "не е било агресивно" и че "е сътрудничил на полицейските служители".

