Президентът на Барса потвърди отказа на умопомрачителна оферта за звезда и разкри важни новини

Президентът на Барселона Жоан Лапорта даде обширно интервю, в което потвърди слуховете за отказана оферта за Ламин Ямал на стойност 250 милиона евро. Властимащият в каталунския клуб разкри, че "блаугранас" продължава с подновяването на договорите на няколко ключови играчи.

„Получихме оферта на стойност 250 млн. евро за Ламин Ямал и я отхвърлихме“, заяви Лапорта за Barca One. Според трансферното гуру Фабрицио Романо отборът, който е отправил предложението, е бил Пари Сен Жермен. Офертата е пристигнала в Барса преди летния трансферен прозорец.

🚨🔵🔴 Barça president Joan Laporta: “We received a bid worth €250m for Lamine Yamal and we have turned it down”. The proposal was before the summer transfer window, as PSG wanted Lamine. pic.twitter.com/U2APe6KGLz

В състава на „лос кулес“ има редица важни играчи като Гави, Педри, Роналд Араужо, Френки де Йонг и Ламин Ямал, чиито договори изтичат през 2026 година. „Барса е честен клуб, винаги е бил такъв. Имаме подновяване на Араухо, Де Йонг и Педри. Гави ще го получи скоро. Левандовски, ако изиграе 50% от мачовете, ще поднови (той има такава клауза в договора), а на Рафиня контрактът приключва през 2027 г. Ще бъдем справедливи към всички", обясни президентът на Барселона.

🚨🔵🔴 Barça president Laporta: "We will extend the contract of Robert Lewandowski as soon as he reaches 50% of the games".



"It's a clause already included into his contract". pic.twitter.com/XdhMpAZQI0