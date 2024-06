Приеха италианска легенда в болница след въоръжен грабеж в дома му по време на Евро 2024

Баджо и семейството му са си били у дома и са гледали снощния мач между Италия и Испания на Евро 2024, когато в къщата са нахлули петима въоръжени мъже. Бившият футболист на Ювентус и Милан се опитал да им се противопостави, но е бил ударен по главата с дръжка на пистолет. Все пак Баджо и близките му са успели да избягат и да се заключат в една от стаите.

🇮🇹 Roberto Baggio and his family were victims of a violent robbery while watching Italy-Spain last night.



➡️ A gang of at least five people, all armed, broke into the footballer's villa and the former player tried to confront one of them and the thief hit him in the forehead… pic.twitter.com/BjbOaWZS9S