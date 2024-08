Работил с Меси, Мбапе, Неймар и Кейн поема националния отбор на САЩ

Бившият мениджър на Челси, Пари Сен Жермен и Тотнъм - Маурисио Почетино, по всяка вероятност ще стане селекционер на мъжкия национален отбор на САЩ по футбол. Аржентинският специалист ще замени Грег Берхалтер, който беше уволнен след лошото представяне на американците на Копа Америка миналия месец.

Информацията съобщиха медиите в страната. Според ESPN се очаква Почетино да бъде назначен в близките дни и да поеме тима за двубоя срещу Канада в Канзас Сити на 7 септември. Подробностите по сделката му все още не са ясни.

Per reports Mauricio Pochetino set to be announced as #USMNT Manager .. 💥 🇺🇸



If true Matt Crocker with a massive get. 🐠 #FutbolAmericas pic.twitter.com/FLmu7HUR2j