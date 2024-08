В дебюта си: Килиан Мбапе донесе първи трофей на Реал Мадрид (ВИДЕО)

Носителят на трофея от Шампионска лига Реал Мадрид успя да победи шампиона в Лига Европа Аталанта с 2:0 на финала на Суперкупата на Европа. Така "кралете" станаха абсолютен шампион на Стария континент и ще играят на Световното клубно първенство в края на годината.

Новата суперзвезда на Реал Мадрид Килиан Мбапе направи официален дебют, и то с попадение. Мбапе вкара в средата на второто полувреме след асистенция на Джуд Белингам. Малко по-рано резултатът бе открит от Федерико Валверде, който се възползва от асистенция на Винисиус Жуниор за гол в 59-ата минута.

