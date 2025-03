Реал Мадрид цака Арсенал за испански национал, с когото да замени Модрич

Магьосникът в халфовата линия на Реал Мадрид Лука Модрич вече е на 39 години и навлиза въф финалните етапи на своята блестяща кариера. Въпреки че неговото майсторство и неумолим дух все още са на високо ниво, ръководството на мадридчани няма как да не се замисли за бъдещето. Кралският клуб е изправен пред предизвикателството да намери достоен заместник, който да запълни празнината в отбора, която Модрич ще остави с напускането си.

В Мадрид вече разглеждат един определен играч като потенциален заместник на Модрич. Според испанското издание "Diario AS" Реал желае да привлече полузащитника на Реал Сосиедад Мартин Зубименди през летния трансферен прозорец. Това се случва, след като в Англия съобщиха, че Арсенал е напът да задейства освобождаващата клауза на звездата на баските в размер на 60 млн. евро.

ОЩЕ: "Кралете" с нестандартен ход: Реал вади милиони, за да вземе Александър-Арнолд по-рано

🚨 𝑩𝑹𝑬𝑨𝑲𝑰𝑵𝑮



Real Madrid are now AHEAD of Arsenal in the race for former Liverpool target Martin Zubimendi.



He is a PRIORITY target, and the club is ACCELERATING.



✍️ @COPE pic.twitter.com/6Z2SvFahjK