Бивш номер 1 намекна, че Григор Димитров беше жестоко ощетен срещу Синер

Първата ракета на България Григор Димитров прегазваше световния номер 1 Яник Синер по време на 1/8-финалния сблъсък на Уимбълдън. Хасковлията водеше с 2:0 сета, но при резултат 2:2 гейма в третата част се отказа поради ужасяваща контузия в десния гръден мускул. Любопитно е, че организаторите на турнира от Големия шлем решиха да затворят покрива на Централния корт именно след края на втория сет. Това не се хареса на бившия водач в ранглистата на ATP Анди Мъри, който изрази мнението си в социалните мрежи.

"Толкова е нелепо да се затваря покрива на този етап от мача. Остава поне един час дневна светлина... може да се играе доста повече от един сет тенис... турнир на открито! 👎(палец надолу)", написа Мъри моментално след края на втория сет. За съжаление, думите на британеца може да имат общо и с мъчителната болка, заради която Гришо се оттегли от надпреварата на "свещената трева".

So ridiculous to close the roof at this stage of the match. At least an hour of light left….well over a set of tennis can still be played..its an outdoor tournament! 👎