Реал Мадрид предлага на Ливърпул халф, оценяван на 90 милиона, за един от любимците на Слот

До отварянето на зимния трансферния прозорец остават броени седмици, а слуховете продължават да се разпространяват преди клубовете да могат да осъществят сделки. Реал Мадрид и Ливърпул вече са тясно свързани помежду си, тъй като Трент Александър-Арнолд продължава да бъде обект на спекулации за сензационно преминаване в "кралския" клуб на фона на изтичащия му в края на сезона договор.

Да не забравяме за Орелиан Чуамени, който е свързван с трансфер на "Анфийлд", тъй като Арне Слот се стреми да привлече полузащитник, след като не успя да се подсигури на тази позиция през лятото. Ливърпул се опита да подпише с Мартин Зубименди, но неуспешно. Вместо това, Слот избра Райън Гравенберх, като нидерландецът превърна позицията в своя след поредица от звездни изяви през този сезон.

Според източник от Испания, Реал Мадрид проучва възможността за размяна на Чуамени и Гравенберх. Бъдещето на френския национал изглежда е далеч от "Бернабеу", тъй като в неотдавнашен доклад на Defensa Central се посочва, че Реал може да договори сделка, която включва халфа на Ливърпул като част от размяната. Чоуамени има договор до 2028 г. и е оценяван на 90 млн. паунда. Стойността на Гравенберх пък е около 33 млн. паунда.

🚨 Real Madrid are exploring a future move for Ryan Gravenberch from Liverpool after being impressed by his form this season.



(Source: @GIVEMESPORT) pic.twitter.com/wuKUAwNUf2