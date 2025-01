С голове в последните минути: Сити изтърва победа, Челси се спаси от загуба

Манчестър Сити и Челси имаха драматични последни минути в двубоите си от 21-вия кръг на Висшата лига. "Гражданите" допуснаха попадение в добавеното време при визитата си на Брентфорд за крайното 2:2. Отборът на Пеп Гуардиола все пак продължи серията си от пет мача без поражение във всички турнири. Лондончани от своя страна се докопаха до хикс 2:2 срещу Борнемут с гол на Рийс Джеймс в 95-ата минута.

Първото полувреме между Брентфорд и Сити премина с опасни положения и пред двете врати, като гостите от Манчестър атакуваха повече. Савиньо уцели греда в началото на втората част, а логичното се случи в 66-ата минута. Кевин де Бройне асистира на Фил Фоудън, който откри резултата. Малко по-късно англичанинът удвои аванса на "гражданите". В 82-рата минута обаче Йоан Уиса намали изоставането на "пчеличките", които ужилиха болезнено съперника си още веднъж във втората минута от добавеното време.

ОЩЕ: Скръбна вест! Отиде си легенда на английски гранд

Кристиан Ньоргор изравни резултата. До края на мача и двата отбора изтърваха 100%-ови голови положения. Тимът на Пеп Гуардиола е шести с 35 точки. Брентфорд заема 10-ата позиция с 28 пункта.

В същото време Челси и една от приятните изненади на сезона Борнемут завършиха 2:2. Рийс Джеймс отбеляза попадение в от пряк свободен удар в добавеното време и донесе точката на "сините". Преди това Коул Палмър откри резултата в 13-ата минута, но след почивката Джъстин Клуиверт от дузпа и Антони Семеньо отбелязаха, за да осъществят пълен обрат. Това беше пети пореден мач без победа в английското първенство за тима на Енцо Мареска.

ОЩЕ: Официално: Емблематичен мениджър се завърна във Висшата лига

It ends all square at the Bridge.#CFC | #CHEBOU pic.twitter.com/5hZULVXJtF