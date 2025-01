Скръбна вест! Отиде си легенда на английски гранд

Бившият капитан и мениджър на Манчестър Сити Тони Буук си отиде от този свят на 90-годишна възраст! Десният бек има четири големи трофея с отбора, включително титла в Първа дивизия, Купа на носителите на европейски купи, Купа на Лигата и Купа на ФА. Новината съобщиха "гражданите" на официалния си уебсайт, а с обръщение излезе клубният президент Халдун Ал Мубарак.

Буук бе треньор на Сити през 80-те години на миналия век и е печелил ФА Къп за младежи. Впоследствие той е заемал длъжността на почетен президент и председател на официалния фенклуб. "Тони е изиграл голяма роля в трансформацията на Манчестър Сити в последните близо 60 години. Той има принос не само като футболист, капитан и мениджър, а и като модел за подражание. Той бе мечтател, но също така бе амбициозен, a скромността му бе ненадмината, независимо колко е печелил със Сити", заяви клубният президент Халдун Ал Мубарак.

"Тони ще бъде помнен вечно от привържениците на отбора, тъй като той постави основите на безпрецедентните успехи. Той бе лидер с уникални качества и не само ни помогна да стъпим на върха в европейския футбол, а и донесе първия континентален трофей. Тони бе отдаден на клуба и помагаше дори през този сезон. Ще ми липсва да го виждам на мачовете и да усещам от първа ръка колко много е ценен от всяка генерация в голямото семейство на Манчестър Сити", допълни той.

