С мисъл за бъдещето: Реал Мадрид договори първия си летен трансфер

Фран Гарсия е бивш юноша на "белия балет". Подвизава се на поста ляв краен защитник. От ранна детска възраст е в школата на "Кралския клуб", а дебюта си за първия отбор прави през декември 2018 година. Той заменя Дани Карвахал през второто полувреме на домакинския мач срещу Мелиля в двубой от турнира за Купата на Краля.

🚨 Fran García's new contract with Real Madrid is until June 2028. @marca pic.twitter.com/6cwvCTqu1V