Тръмп с ултиматум за мир, Зеленски: Без Путин среща в Истанбул няма да има

Президентът на Украйна Володимир Зеленски няма да се среща с нито един друг представител на Русия в Истанбул, освен с диктатора Владимир Путин. Това заяви Михайло Подоляк, съветник на ръководителя на кабинета на президента на Украйна. Според Подоляк евентуална двустранна среща на по-ниско ниво в Истанбул няма смисъл. "Не, разбира се", отговори Подоляк на въпрос дали Зеленски би провел разговори за мир с друг представител, ако Путин не присъства на срещата.

Той подчерта, че дори хора със статут на министри едва ли могат да обсъждат фундаментални въпроси или да вземат ключови решения. Още: Първи руски оправдания защо Путин няма да посмее да се срещне със Зеленски в Турция (ОБЗОР - ВИДЕО)

На 10 май, събота, след срещата на т.нар. "коалиция на желаещите", САЩ и европейски държави призоваха Русия към 30-дневно примирие, започващо от 12 май. В срещата участваха представители на 35 държави, включително и Украйна, съобщи президентът Зеленски. На живо присъстваха френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц, както и премиерите на Великобритания и Полша — Кир Стармър и Доналд Туск. Останалите страни се включиха онлайн.

❗️Zelensky will not meet with any Russian representative in Istanbul other than Vladimir Putin



According to Mykhailo Podolyak, adviser to the head of the Ukrainian President's Officet, a possible bilateral meeting in Istanbul at a lower level would be pointless. pic.twitter.com/6qApAC4Vm4