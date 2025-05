Арне Слот пирува в Ибиса! Получи целувка от брата на английска футболна легенда (ВИДЕО)

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот привлече вниманието към себе си в социалните мрежи. Специалистът реши да отпразнува шампионската титла на отбора си в популярния курорт Ибиса. 46-годишният нидерландец посети известния клуб „О Бийч“ - собственост на брата на английската футболна легенда Гари Линекер - Уейн. Слот получи и целувка от бизнесмена, докато диджеят пускаше песента на Queen „We Are the Champions“.

Арне Слот празнува титлата в Ибиса

Арне Слот се радва на звездна дебютна кампания на „Анфийлд“, като изведе клуба до историческата 20-а титла в английския елит, с което изравни постижението на Манчестър Юнайтед. Сега нидерландецът ще се съсредоточи върху подсилването на състава си през лятото преди кампанията за защита на титлата. Най-голямото предизвикателство за него ще бъде намирането на подходящ заместник на звездата Трент Александър-Арнолд, който е на път да се присъедини към Реал Мадрид като свободен агент.

ОЩЕ: Ливърпул стана шампион и забрави вкуса на победите! Арсенал се възроди на "Анфийлд"

Arne living his best life 😎 pic.twitter.com/2D0XF24soj — The Redmen TV (@TheRedmenTV) May 12, 2025

Иначе на Ибиса Слот бе заснет да се наслаждава на слънцето на острова и да купонясва. Заедно с легендата от "Eastenders", Дийн Гафни, Слот бе посрещнат в бар под звуците на "We are the Champions" на Queen, докато група жени държеше табели с надпис "Шампиони!". В края на песента се чуха бурни овации, когато започна да свири "Freed From Desire" - песен, която много футболисти използват при празненства в съблекалнята.

До края на сезона във Висшата лига остават два кръга. Мърсисайдци ще се изправят срещу Брайтън и Кристъл Палас. В последните две срещи те завършиха наравно срещу Арсенал и отстъпиха пред Челси.

ОЩЕ: "Има един определен клуб, който прави това": От Ливърпул посочиха с пръст към Реал Мадрид

Мениджърът на Ливърпул, спечелил Висшата лига, Арне Слот е забелязан да се забавлява с Уейн Линекер в Ибиса след сблъсъка с Арсенал.

КАКВО СЕ Е СЛУЧИЛО?

Новокоронованите шампиони на Англия се отказаха от преднина от два гола и се задоволиха с равенство 2:2 срещу Арсенал във Висшата лига в неделя. Веднага след сблъсъка на „Анфийлд“ шефът на „червените“ Слот отлетя за Ибиса и беше забелязан да се забавлява в известния клуб „О Бийч“, собственост на брата на Гари Линекер - Уейн. Холандецът получи и целувка от Линекер, докато диджеят пускаше песента на Queen „We Are the Champions“.

Слот се радваше на звездна дебютна кампания на „Анфийлд“, като изведе клуба до историческата 20-а титла в английската висша дивизия, с което изравни постижението на Манчестър Юнайтед. Сега холандецът ще се съсредоточи върху подсилването на състава си през лятото преди кампанията за защита на титлата. Най-голямото предизвикателство за него ще бъде намирането на подходящ заместник на звездата Трент Александър-Арнолд, който е на път да се присъедини към Реал Мадрид като свободен агент.

Translated with DeepL.com (free version)

Liverpool manager Arne Slot out in Ibiza celebrating winning the league 🏆☀️🍻 pic.twitter.com/4VksD86Z7u — Football Away Days (@footyawayday) May 12, 2025

Arne Slot 🤝 Wayne Lineker. Crazy link up 😂 pic.twitter.com/3bL3wuMbws — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) May 12, 2025