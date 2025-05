ВАР "реши" Ел класико! Огромен скандал разтърси Испания заради отменения гол на Барселона (ВИДЕО)

Последното Ел Класико за сезона предложи на зрителите си зрелище, което няма да се забрави скоро. Барселона направи обрат от 0:2 за Реал Мадрид в 14 минута до 4:2 в края на полувремето. През втората част Килиан Мбапе оформи хеттрика си, но усилията му не бяха достатъчни и срещата завърши 4:3 за каталунците. Въпреки че второто полувреме не предложи много попадения, то бе изпълнено с драма и спорни ситуации.

В 82-а минута играта беше спряна, тъй като имаше опасения за игра с ръка на Орелиен Чуамени в наказателното поле. От записа ясно се видя, че ръката на французина е широко разперена и спира топката, която лети към вратата на Тибо Куртоа. По всичко изглеждаше, че трябва да бъде отсъдена дузпа в полза на Барселона, но от ВАР стаята се поколебаха и извикаха главния съдия Хесус Хил Мансано да преразгледа ситуацията. Той обаче реши, че наказателен удар няма да има и резултатът остана 4:3.

79' Tchouameni with a handball but no penalty. pic.twitter.com/OWYHvWUFwM