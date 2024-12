Шест титли не могат да скрият провала на Манчестър Сити, но пък запазват Гуардиола на "Етихад"

В неделя Манчестър Сити претърпя четвърто поредно поражение във Висшата лига за първи път под ръководството на Пеп Гуардиола след загуба с 2:0 от Ливърпул. Така "гражданите" са в серия от 7 мача без победа във всички турнири. Загубата на "Анфийлд" означава, че действащите шампиони се отдалечиха на 11 точки от лидера в таблицата Ливърпул и на практика шансовете им да защитят трофея си са минимални. Феновете на мърсисайдци не пропуснаха възможността да натъртят случващото се в лицето на Гуардиола и по време на мача скандираха: "Ще бъдеш уволнен на сутринта".

Докато скандалните скандирания огласяха "Анфийлд", Гуардиола се усмихваше на тъчлинията. Легендарният мениджър се обърна към трибуните и вдигна шест пръста, за да напомни на домакините колко титли от Висшата лига е спечелил със Сити. След мача, когато отиде да аплодира привържениците на гостите, той отново вдигна шестте пръста.

Liverpool fans chant "you're getting sacked in the morning" to Pep Guardiola 🎶



Pep responds with six fingers, one for each Premier League title 😏#LIVMCI pic.twitter.com/T4UUmuaNax