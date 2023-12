Сити с огромна издънка във Висшата лига, играч припадна по време на мач (ВИДЕО)

Манчестър Сити поведе в средата на първото полувреме. Фил Фоудън асистира на Джак Грийлиш, който преодоля стража на гостите. Малко след старта на втората част „гражданите“ реализираха второ попадение. То бе дело на Рико Люис.

Кристъл Палас обаче успя да върне един гол четвърт час преди края на редовното време на срещата. Шлуп намери отлично Матета, който направи резултата 2:1 за домакините. В 95-ата минута гостите шокираха Сити с второ попадение. То бе дело на Олис и падна от дузпа дадена за нарушение на Фоудън срещу Матета.

