След несбъднатия кошмар: Варга претърпя успешна операция, предстои почивка

29-годишният Варга изпадна в безсъзнание вследствие на тежкия удар със съперниковия страж. Ситуацията стресна всички по трибуните, а състезателите на Унгария не сдържаха сълзите си. Барнабаш беше моментално откаран в болница, откъдето скоро ще бъде изписан.

👩🏥 Barnabás Varga's girlfriend checked in from the hospital!



🇭🇺❤️ Laura thanked on Instagram for the kind messages, and said that Barnabás Varga is over the surgery and now he is waiting for a rest